В МЧС напомнили о запрете до 22 апреля в Татарстане выхода на водоемы на маломерных судах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ГУ МЧС России по Татарстану напомнили о запрете выхода в республике на водоемы на маломерных судах до 22 апреля 2023 года.

Штраф за нарушение составляет от 5 до 10 тыс. рублей.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Напомним, ранее заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов сообщил, что навигация на Волге откроется с 22 апреля. На реке Каме навигация начнется с 25 апреля.

Юрий Венедиктов напомнил, что плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешено с момента открытия навигации до ее закрытия, на несудоходных — после спада паводковых вод до начала ледостава.

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Илина Хакимова