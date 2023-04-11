Инфляция в России опустилась до 3,3% в годовом выражении

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении — она впервые за долгое время оказалась ниже целевого ориентира Центробанка, заявил президент страны Владимир Путин.

— По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка [Эльвира Набиуллина], мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает, инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка, — отметил он.

Фото: kremlin.ru

Путин также подчеркнул, что важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления. По его словам, это может негативно повлиять на экономическую активность в целом.



Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции в феврале — она составила 10,99%. А самые высокие значения были в Аргентине и Ливане: 102,5% и 190% соответственно.



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Елизавета Пуншева