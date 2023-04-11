В Татарстане в форуме первых клубов «Движения первых» примут участие более тысячи детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Участие в форуме первых клубов «Движения первых» примут более тысячи детей и 50 наставников со всего Татарстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединения.

— Уверена, ваше «Движение первых» сегодня действительно создает возможности для каждого из вас в разных направлениях — это и экология, и добровольчество, и наука, и технологии, и медиа. Это все то, что вам завтра и сегодня пригодится. Эта возможность уже сегодня проявить себя, создать что-то новое и помощь близким, — отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Участники форума посетят экскурсии по 12 федеральным направлениям движения и по 13-му, действующему в республике. В рамках программы пройдут знакомства с опытом работы профильных учреждений и встречи с публичными личностями и деятелями Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Решение о создании общероссийского движения детей и молодежи было принято в июле 2022 года. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники. Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет этого движения.

В декабре прошлого года участники пленарного заседания «Мир детства = мир будущего» I съезда движения провели голосование, в ходе которого большинством голосов из всех 89 регионов России было одобрено название «Движение первых».

Сулейманов в марте рассказывал, что основой для движения детей и молодежи станет школьное самоуправление: в школах Татарстана появятся советники по воспитанию и взаимодействию с движением, а в каждом районе — куратор движения.



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Елизавета Пуншева