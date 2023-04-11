В 2022 году объем импорта в Татарстане сократился на 39%
В 2022 году объем импорта в Татарстане сократился на 39% относительно предыдущего года. Он составил 227,4 миллиарда рублей, сообщил первый замминистра экономики республики Олег Пелевин.
Одной из причин снижения импорта стала потеря комплектующих для транспортных средств:
- двигатели;
- электрогенераторы;
- катализаторы;
- присадки.
— Учитывая, что для разработки многих производств требуется время, одним из методов стал параллельный импорт, — отметил Пелевин.
Список товаров, поставляемых по параллельному импорту, включает около 100 групп. Среди них — автомобили, компьютерная и бытовая техника, одежда, обувь и другое.
Напомним, в марте 2022 года в Татарстане создали Центр импортозамещения. Как рассказал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, он предложил свыше 150 тысяч позиций продукции из РФ и дружественных ей стран для замещения ранее закупаемой на Западе продукции.
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