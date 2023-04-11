Канада расширила санкции в отношении России — в список вошел Рустам Минниханов
Канада ввела санкции в отношении раиса Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой. Информация об этом есть на сайте канадского правительства.
Всего в список вошли 14 физических и 34 юридических лица из России. Среди них есть замминистра обороны РФ Николай Панков, а также граждане, якобы связанные с ЧВК «Вагнер».
Кроме того, водятся санкции против девяти организаций, связанных с финансовым сектором Белоруссии.
В январе Минфин США ввел санкции против президента Татарстана Рустама Минниханова. Также в санкционный список попал глава Минпромторга Денис Мантуров.
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