Путин заявил о дисбалансе на рынке недвижимости

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В России на рынке недвижимости возникают дисбалансы, возникает затоваривание, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, эти риски надо снижать.

— Видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать, — отметил он на совещании по экономическим вопросам.



Путин подчеркнул, что нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 30 мая Банк России ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которую выдали после 15 марта 2023 года.

— Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы, — отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева