ЦБ России с конца мая ограничит рискованную ипотеку с низкими ставками

С 30 мая Банк России ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которую выдали после 15 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

— Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы, — отмечается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ЦБ также напомнили, что в последнее время распространяется «ипотека от застройщика» с низкими нерыночными ставками до 0,1%. Они достигаются за счет повышения цены на квартиру на 20—30%.

— Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков, — подчеркнули в Банке России.



По итогам февраля средняя ставка по ипотеке в России поднялась до уровня марта 2022 года — 8,05%, а средний срок приблизился к 24 годам. Так, за февраль ставка выросла на 0,19 процентного пункта — до 8,05% годовых, при этом с начала года показатель подскочил на 1,4 п.п.

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Елизавета Пуншева