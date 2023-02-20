В России хотят внедрить единый закон о тишине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России хотят внедрить во всех регионах единый закон о тишине, который установит время запретов на шум с 22.00 до 7.00. Такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму ЛДПР, его поддерживают в других фракциях, сообщают «Известия».



В настоящее время каждый субъект устанавливает правила самостоятельно. Документ же определяет единое время для шумных строительных работ — с 9.00 до 19.00 только в будние дни с обязательным перерывом с 14.00 до 16.00. Исключения предусмотрены для праздничных дней (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4.00) и для различных ситуаций, как устранение последствий ЧС и др.

Законопроект также предполагает, что управляющие компании (УК) получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности: составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе сообщалось, что в Татарстане могут утвердить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Предполагается, что они будут действовать шесть лет — с 1 сентября 2023 года и по 1 сентября 2029 года включительно.



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Маргарита Головатенко