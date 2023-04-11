Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудят итоги работы Волго-Вятского банка Сбербанка за 2022 год

12 апреля с 10.00 до 12.00 состоится открытый диалог с председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Петром Колтыпиным. Модератором беседы выступит известная российская журналистка, бизнес-тренер и автор книг-бестселлеров Нина Зверева. Встреча пройдет в формате открытого диалога под названием «Быть, а не казаться».

В течение двух часов Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудят, как в Сбере выстраивается работа с региональными властями, почему «цифровой» переход клиентов — одна из ключевых задач банка, какие образовательные треки для общества предлагает Сбер и как развивает эколого-социальную повестку на территориях.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Мы назвали нашу встречу «Быть, а не казаться», потому что нам критически важно многократно опережать слова действиями, сначала делать — потом говорить. Разговор с Ниной Зверевой — это не шоу. Мы хотим рассказать, что нам удалось и куда мы движемся сейчас. Для меня символично, что встреча пройдет в День космонавтики. Полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина стал еще одним доказательством конкурентоспособности нашей страны. Вот и перед нами стоит цель, которая лежит в основе любого проекта Волго-Вятского банка Сбербанка, — конкурентоспособность региона, компаний, команды в целом и лично каждого члена нашего общества.