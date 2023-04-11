Генпрокуратура признала НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС*» нежелательной

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС*». Об этом информирует сайт ведомства.

— Фактически ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России, — сказано в публикации.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что эта организация пытается дискредитировать руководство России. Для этого ее участники готовят соответствующие доклады, публикуют статьи и проводят семинары.

Фото: Генпрокуратура России

Организация является сетевой структурой, которая объединяет около 180 российских и европейских неправительственных организаций. Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства, подчеркнули в ведомстве.

Месяц назад Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «Форум свободных народов пост-России*». Она базируется в Польше. Ее руководители призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами.

*организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры

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Айрат Назипов