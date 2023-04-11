КОС подвел итоги экологического мониторинга за первый квартал 2023 года

Фото: пресс-служба КОСа

Контроль за состоянием воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) «Казаньогсинтеза» с января по март 2023 года проводился силами санитарно-промышленной лаборатории предприятия. За это время было проведено более 170 исследований. Во всех случаях превышения ПДК по контролируемым веществам не выявлены, сообщает пресс-служба предприятия.

Ежедневно состояние атмосферного воздуха контролируется с помощью мобильной экологической лаборатории. Отборы проходили в 10 точках города. Экологический срез атмосферного воздуха проводился по 19 ключевым показателям. Газоанализаторы экологического передвижного поста настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов и других химических веществ.

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Также мобильная экологическая лаборатория предприятия отбирала пробы воздуха за пределами санитарно-защитной зоны КОСа по обращениям и запросам жителей. За первый квартал текущего года специалисты провели 22 таких анализа. Результаты исследований передавались жителям, а также всем заинтересованным сторонам. По контролируемым веществам превышений не было выявлено. Вместе с тем, в четырех случаях фиксировалось превышение по сероводороду, который не является соединением получаемым и участвующим в технологических процессах предприятия.

В общей сложности за три месяца передвижной экологический пост центральной заводской лаборатории «Казаньоргсинтеза» выполнил 170 анализов. Замеры проводились по графику, во время смены режима производства и при наступлении неблагоприятных метеоусловий.

Помимо отборов проб воздуха на границе СЗЗ и в жилых кварталах сотрудники предприятия участвовали в программе экопросвещения. Специалисты продемонстрировали работу передвижной экологической лаборатории ученикам казанских школ жилого района «Жилплощадка» и ЖК «Салават купере». Школьников познакомили с особенностями работы передвижного экологического поста и рассказали о том, для чего и как происходит замер параметров атмосферного воздуха. Каждый из них мог принять участие в отборе проб.