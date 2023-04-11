В Казани открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Виктору Сажинову

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В казанском микрорайоне «Салават купере» появилась мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Виктора Сажинова. Плиту установили на фасаде дома №6/9, на улице, которая носит имя участника Великой Отечественной войны. Она появилась в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества», сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Виктор Сажинов родился в Казани и проработал литейщиком на Казанском моторостроительном заводе. В 1943 году добровольно пошел на службу в армию. Казанец отличился во время освобождения Польши. 14 января 1945-го, действуя в составе разведгруппы, он одним из первых ворвался на переправу через реку Нида и разведал брод для танков.

10 апреля 1945 года Сажинов был удостоен звания Героя Советского Союза. Однако орден Ленина и Золотую Звезду он получить не успел — 23 апреля он погиб в бою под Берлином.

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

Напомним, именем Виктора Сажинова была названа улица в ЖК «Салават купере». Казгордума утвердила это решение еще в 2015 году.



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Айрат Назипов