ФГБУ УГМС Татарстана купит для своих нужд автомобиль отечественного производителя

Фото: скриншот видео YouTube

Как выяснило «Реальное время», ФГБУ УГМС Татарстана приобретет для своих нужд один легкой автомобиль за 954 тысячи рублей. Речь идет о Lada Granta Cross этого года с пробегом не более 50 километров. Осуществлять данную закупку организация будет на собственные средства.

Согласно технической документации, тип кузова машины должен быть универсал, а мощность двигателя не менее 90 лошадиных сил. Обязательным условием является и то, что авто будет работать на бензине, иметь механическую коробку передач и передний привод.

Кроме того, в самом автомобиле должен находиться бортовой компьютер, датчик температуры наружного воздуха, кондиционер, аудиосистему, а также полный пакет шумоизоляции. В качестве дополнительного оборудования к закупке будут прилагаться резиновые коврики в салон, комплект зимних шин на дисках, сигнализация и набор автомобилиста.

Фото: скриншот видео YouTube

Отметим, что средняя стоимость Lada Granta Cross, согласно официальным данным автопроизводителя, начинается от 818 тысяч. Далее цена увеличивается в зависимости от комплектации.

Напомним, в конце марта сообщалось, что МУП «Городские мосты» собирается взять в лизинг автомобиль «Газель-Бизнес» 330232. Максимальная стоимость договора оценивается в 3,1 млн рублей, а срок финансовой аренды должен составить 36 месяцев (3 года).

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Максим Кокунин