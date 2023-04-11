Боец из батальона «Тимер»: очередь на СВО «не стояла и сейчас не стоит»

Фото: предоставлено Андреем Карабашевым

Один из первых бойцов татарстанского добровольческого батальона «Тимер» Андрей Карабашев из Татарстана, находившийся на специальной военной операции почти с начала ее проведения, рассказал, как обстоят дела с военными кадрами.

Боец поделился с нашим изданием, что ему приходилось быть и гранатометчиком, и пулеметчиком, и снайпером, а также управлять танком. По словам Карабашева, ему не пришлось взяться разве только за штурвал вертолета.

— Почему так? Очередь сюда, извините, не стояла и сейчас не стоит. А именно опытные солдаты нужны на разных позициях, а в боевой обстановке не всегда приходится четко следовать инструкции, — отмечает доброволец.

Карабашев, однако, отметил, что «тот, кто имеет навыки обращения с оружием, сможет освоить любые виды вооружения». Он подчеркнул, что их инструкторы всегда заботились об этом.

Фото: предоставлено Андреем Карабашевым

Доброволец рассказал, что в «Тимер» никого не мобилизовывали, люди шли в батальон добровольно. Он отметил, что всех бойцов очень хорошо подготовили как материально, так и технически.



— Иллюзий о том, что ты пару месяцев отсидишься в окопе и «съедешь» на «гражданку», нет. Мины залетают в блиндаж на твои позиции по 20—25 штук за 10 минут — убить могут в любой момент, — говорит Карабашев.

О том, как Карабашев чудом выжил, подорвавшись на мине и попав под шквальный огонь противника, что спасло его от гибели и помогло не попасть в плен к противнику, — доброволец рассказал «Реальному времени». Подробности читайте в нашем материале.

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Илина Хакимова