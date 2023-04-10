В ГД внесен законопроект о закреплении понятия «мед»

В Госдуму внесен законопроект о закреплении понятия «мед». По словам депутатов, это необходимо в целях противодействия его фальсификации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Под медом предлагается понимать природный сладкий продукт, «вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания».

Фото: flickr.com

Также уточняется, что под продукцией пчеловодства подразумевается мед, воск, маточное молочко, гомогенат расплода медоносных пчел или трутневого расплода, перга, прополис, пчелиный яд, пыльцевая обножка, пчелиный пакет, пчелиная матка, определенная в соответствии с документами по стандартизации. Соответствующие изменения вносятся в закон «О пчеловодстве в России».

— Закрепление понятия «мед» позволит привлекать к ответственности недобросовестных производителей, — поясняют разработчики.

В конце марта глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что страна входит в пятерку крупнейших производителей в мире, с суммарным объемом до 70 тысяч тонн меда в год. При этом в ряде регионов, по информации Российского национального союза пчеловодов, доля фальсифицированной продукции достигает 70%.

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Елизавета Пуншева