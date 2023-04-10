Следующая рабочая неделя в Татарстане будет четырехдневной
Следующая рабочая неделя в Татарстане будет четырехдневной — в республике ввели дополнительный выходной. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.
Дополнительный выходной ожидает татарстанцев 21 апреля. В этот день в республике отмечают национальный праздник Ураза-байрам.
В четверг, 20 апреля, рабочий день сократят на 1 час.
Решение принято в соответствии с указом раиса Татарстана Рустама Минниханова от 25.03.2023 №189 «Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2023 году».
Напомним, даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам утверждены мартовским указом раиса Татарстана Рустама Минниханова. В 2022 году они выпали на 2 мая и 9 июля.
В целом жители России в 2023 году будут отдыхать 118 дней из 365 — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. В последнем месяце весны праздничные выходные ожидаются 1 и 8 мая, которые выпадают на понедельник, и 9 мая — вторник. В июне жители страны не будут работать в понедельник, 12 июня.
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