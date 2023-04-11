Исследование: этим летом в Казани состоится больше корпоративов, чем год назад

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Казани этим летом планируют проводить корпоративные мероприятия 39% компаний. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

В этот период на долю корпоративов приходятся профессиональные праздники и дни рождения компании, командообразующие мероприятия. Чаще всего корпоративы проводят, выезжая на природу.

Аналитики выяснили, что в этом году мероприятия такого рода будут проводиться в форме спортивных соревнований (лазертаг, квизы, спартакиады или футбольные матчи).

В 36% организаций летние корпоративы проводиться не будут. Каждый четвертый работодатель пока не определился с решением о проведении такого рода увеселительного мероприятия.

Компании чаще всего хотят уложиться в прошлогодний бюджет: об этом рассказали 4 из 10 менеджеров по персоналу (39%). 21% работодателей сообщили, что предполагают потратить больше, чем в 2022-м, каждый десятый (10%) — меньше.



В ноябре 2022 года аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что в России по сравнении с прошлым годом спрос на услуги по организации новогодних праздников вырос более чем в два раза. А в Казани — на 275%. Также отмечалось, что с 1 октября количество запросов на аренду площадок по России увеличилось на 132% по сравнению с прошлым годом. В среднем стоимость аренды начинается от 1 300 рублей в час.

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Антон Гаврилов