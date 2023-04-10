Суд обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменить название

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Арбитражный суд Красноярского края принял решение обязать ООО «Ёбидоёби» сменить название. Об этом сообщается на сайте суда.

— По мнению суда, обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка, — сказано на сайте.

Суд подчеркнул, что доказательства того, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями именно как транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, в материалы дела не предоставлены.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен уже заявил, что не собирается проводить ребрендинг после решения суда.

— Если потребуется еще делать какие лингвистические экспертизы, будем делать, если потребуется еще делать какие-то опросы населения, будем делать. Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно, — прокомментировал он ситуацию «Ленте.ру».

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Айрат Назипов