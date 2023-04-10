Депутатов Госсовета Татарстана и чиновников хотят обязать сообщать о предложениях взяток в течение 5 дней

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутатов Госсовета Татарстана и лиц, замещающих государственные должности республики, обязали сообщать о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в срок не более пяти суток.

Законопроект подготовил Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению.

В пояснительной записке к документу сказано, что проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан» и Закон Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татарстан» подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 591-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 121 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Законопроектом утверждается порядок уведомления депутатами Госсовета Татарстана и лицами, замещающими государственные должности республики, о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также закрепляется норма, согласно которой «лицо, замещающее государственную должность Республики Татарстан (за исключением депутатов Государственного Совета Республики Татарстан), обязано уведомить органы прокуратуры либо администрацию раиса Республики Татарстан обо всех фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений».

Помимо всего перечисленного, устанавливается, что уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений составляется в письменном виде в произвольной форме.

В частности, это:

фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, подавшего уведомление;

полное наименование замещаемой должности Республики Татарстан лица, подавшего уведомление, место жительства, контактный телефон;

информация о дате, месте, времени и обстоятельства обращения к лицу в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения;

способ склонения лица к совершению коррупционных правонарушений;

подробное описание деяний (действия или бездействия), содержащих признаки коррупционного правонарушения, к совершению которых склонялось лицо;

все известные сведения о лице (лицах), склонявшем (склонявших) лицо к совершению коррупционных правонарушений;

дата подписания уведомления;

подпись лица, подавшего уведомление.



В августе сообщалось, что правительство внесло в Государственную думу законопроект об обязанности должностных лиц уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции.



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Илина Хакимова