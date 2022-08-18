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В Госдуму внесли проект об обязанности должностных лиц сообщать о склонении к коррупции

03:15, 18.08.2022
В Госдуму внесли проект об обязанности должностных лиц сообщать о склонении к коррупции
Фото: flickr.com

Правительство внесло в Государственную думу законопроект об обязанности должностных лиц уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции.

Согласно документу, на замещающих государственные должности в российских субъектах лиц предлагают распространить обязанность сообщений в органы обо всех случаях склонения их к коррупции.

Уведомлять об этом предлагается в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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