В Госдуму внесли проект об обязанности должностных лиц сообщать о склонении к коррупции

Правительство внесло в Государственную думу законопроект об обязанности должностных лиц уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции.



Согласно документу, на замещающих государственные должности в российских субъектах лиц предлагают распространить обязанность сообщений в органы обо всех случаях склонения их к коррупции.

Уведомлять об этом предлагается в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения.

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Маргарита Головатенко