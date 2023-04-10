Врач перечислил плюсы и минусы низкого содержания жира в рационе

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

К категории продуктов с низким содержанием жира относятся молочные изделия, содержащие обезжиренное молоко с жирностью менее 1%. Врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье» Арсений Русанов рассказал RT, как они влияют на здоровье.

Он пояснил, что обезжиренное молоко получается в результате процесса сепарации, в ходе которого из состава цельного молока отделяются сливки. В целом, по его словам, это совершенно безвредный процесс, который приводит к снижению содержания калорий и одновременно продлевает срок хранения продукта.



Низкое содержание жира не является гарантией снижения калорийности продукта и потери веса, напоминает врач. Поскольку жир является важным строительным материалом для клеток нашего тела, его низкое содержание в рационе также может негативно сказаться на здоровье.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— При разумном подходе обезжиренные продукты можно использовать людям с избыточным весом, а также с повышенным уровнем холестерина. Также обезжиренные продукты могут быть полезны как диетическое питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (панкреатит, гастрит), когда важно временно ограничить жирную пищу для того, чтобы быстрее справиться с обострением, — рекомендует Русанов.

Он также предупреждает, что одержимость идеей удаления жира из всех продуктов может помешать людям потреблять необходимое количество жиров.

— Другая проблема обезжиренных продуктов — это стремление некоторых производителей заменить молочный жир на различные добавки, чтобы улучшить их вкусовые качества и срок годности, — отметил врач.

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Елизавета Пуншева