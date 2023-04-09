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«Ак Барс» вышел в финал кубка Гагарина

19:53, 09.04.2023 4
«Ак Барс» вышел в финал кубка Гагарина
Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» победил омский «Авангард» со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Казанцы стали первыми финалистами плей-офф КХЛ сезона 2022/23.

Несмотря на то, что счет в матче открыл защитник гостей Алексей Береглазов, а затем преимущество своей команды удвоил Рид Буше, казанцам удалось в третьем периоде сравнять счет благодаря шайбам Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука.

В овертайме автором победной шайбы стал форвард казанской команды Вадим Шипачев.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Отметим, что «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина.

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Илина Хакимова
СпортХоккей Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    А кто на Западе вышел в финал?
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  • Анонимно 09 апр
    Молодцы!
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  • Анонимно 10 апр
    Красавчики!
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  • Анонимно 10 апр
    Пока, булдыра бит, Зиннатулла! Удачи ему и всей команде, не расслобляться до победы, полная концентрация, сделал дело, гуляй смело, только потом!
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