«Ак Барс» вышел в финал кубка Гагарина
Казанский «Ак Барс» победил омский «Авангард» со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.
Казанцы стали первыми финалистами плей-офф КХЛ сезона 2022/23.
Несмотря на то, что счет в матче открыл защитник гостей Алексей Береглазов, а затем преимущество своей команды удвоил Рид Буше, казанцам удалось в третьем периоде сравнять счет благодаря шайбам Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука.
В овертайме автором победной шайбы стал форвард казанской команды Вадим Шипачев.
«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.
Отметим, что «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина.
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