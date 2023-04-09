«Ак Барс» вышел в финал кубка Гагарина

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» победил омский «Авангард» со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Казанцы стали первыми финалистами плей-офф КХЛ сезона 2022/23.

Несмотря на то, что счет в матче открыл защитник гостей Алексей Береглазов, а затем преимущество своей команды удвоил Рид Буше, казанцам удалось в третьем периоде сравнять счет благодаря шайбам Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука.

В овертайме автором победной шайбы стал форвард казанской команды Вадим Шипачев.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Отметим, что «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова