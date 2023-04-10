Психолог рассказала, как избавиться от тревожных мыслей

Избавиться от тревожных мыслей и быстрее заснуть поможет загибание пальцев и счет выполненных за день задач. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

По ее словам эксперта, загибая пальцы, нужно считать причины, почему «я сегодня молодец и что я сделал», передает Daily Moscow.

Фото: pixabay.com

— Это позитивное подкрепление, переключение себя на достижение каких-то значимых результатов, — отметила она.

Кроме того, можно перечислять свои переживания, загибая пальцы. Также можно считать планы на завтрашний день, подчеркнула психолог.

Напомним, избавиться от постоянной прокрастинации поможет постановка простых задач, которые по своей сути будут конкретны и измеримы. Об этом рассказала детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская.

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Елизавета Пуншева