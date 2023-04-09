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За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 55 человек

11:19, 09.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 55 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 10 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 9 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 379 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 201 663 человека, в том числе 67 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

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