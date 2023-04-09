Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд

Золотовалютные резервы Украины составляют сейчас более $30 млрд, заявил в воскресенье советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

— Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают $30 млрд, — передает ТАСС его слова.

Устенко уверяет, что этих средств хватит для того, чтобы покрыть импорт на Украину более чем за 5 месяцев.



Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что международные резервы страны по итогам февраля этого года снизились на 3,5% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составили $28,86 млрд.

Отметим, что страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине 39 млрд финансовой помощи, об этом было сказано в документе глав минфинов и центробанков стран Группы семи (G7).



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Илина Хакимова