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G7 в 2023 году планирует выделить Украине $39 млрд финансовой помощи

18:24, 23.02.2023
G7 в 2023 году планирует выделить Украине $39 млрд финансовой помощи
Фото: flickr.com

Сраны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине 39 млрд финансовой помощи, сказано в документе глав Минфиноф и Центробанков стран Группы семи (G7).

— На 2023 год, в соответствии с нуждами правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до $39 млрд, — приводит ТАСС выдержку из документа.

Американский лидер Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев 20 февраля заверил, что США совместно со странами-партнерами поставят вооруженным силам Украины не менее 700 танков. По его словам, коалиция стран-партнеров объединяет более 50 государств от Атлантического до Тихого океана.

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Маргарита Головатенко
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