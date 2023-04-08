Росавиация посоветовала облетать район извержения вулкана на Камчатке

Росавиация предложила российским авиакомпаниям изменить маршрут полета в связи с извержением вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом говорится в телеграм-канале агентства.

— Издано извещение летному составу (NOTAM — Notice to Airmen), в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полетов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России, — говорится в публикации.

Также в сообщении сказано, что накануне на Камчатке произошло эксплозивное извержение вулкана. Отмечается, что высота выброса столба пепла составила до 12 километров. В связи с чем выбросу присвоили «красный» (максимальный) код опасности по шкале ИКАО.

— Органами обслуживания воздушного движения Российской Федерации обеспечен пролет 23 воздушных судов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку и обратно, — также сказано в публикации.

Вулкан Безымянный — действующий вулкан на Камчатке. Он расположен близ Ключевской сопки, примерно в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его абсолютная высота — 2 882 метра.

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Антон Гаврилов