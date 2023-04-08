Bloomberg: в США сократился объем банковского кредитования

В США за последние две недели на $105 миллиардов сократился объем банковского кредитования. Причиной тому стало закрытие ряда крупнейших американских кредитных организаций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, за последнюю неделю сокращение достигло показателя в $45 миллиардов. Отмечается, что в первую очередь это произошло потому, что небольшие банки сократили объем выдачи кредитов.

Фото: flickr.com

Напомним, 11 марта стало известно, что в США обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank. Также он стал крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Банк занимал 16-е место по величине активов в США, а также был одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.



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Антон Гаврилов