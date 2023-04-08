Работы по программе «Наш двор» в Татарстане стартовали на месяц раньше запланированного срока

В этом году два муниципалитета Татарстана завершают программу «Наш двор». Речь об Апастово и Буинском районе, сообщила руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в кабмине.

Всего в этом году будет благоустроено 960 дворовых территорий в 34 муниципалитетах республики. Объем финансирования — 9 млрд рублей, из которых 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы. На данный момент завершено формирование общей спецификации по малым архитектурным формам, заключение договоров с подрядчиками, заключение договоров с проектировщиками на выполнение работ, подготовка и согласование итоговых схем благоустройства.

— Благодаря установившейся погоде 27 марта уже удалось выйти на работы во дворы на месяц раньше запланированного срока, — отметила Зиннатуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На данный момент дорожные работы стартовали 49 дворах Казани, Чистопольского района (с 3 апреля), Набережных Челнов (с 27 марта). С 10 апреля дорожные работы начнутся еще в 52 дворах 23 муниципалитетов. В восьми образованиях дорожные работы начнутся в мае — это Аксубаевский, Арский, Бавлинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Кукморский, Сармановский, Черемшанский районы.

Что касается детского, спортивного и уличного оборудования, то на складах сегодня хранится 36% готовых изделий, за последние две недели есть положительная динамика закупок.

Также во дворах в Казани, Алексеевского, Альметьевского, Балтасинского, Бугульминского, Зеленодольского, Кукморского, Нижнекамского, Пестречинского, Сабинского, Тукаевского районов стартовал демонтаж незаконных построек.

Напомним, за 3 года в Татарстане благоустроили 3 379 дворов за 25 млрд рублей. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин обратил внимание, что, несмотря за сложную экономическую ситуацию, объем финансирования программы не снижается, а наоборот, увеличивается.

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Дарья Пинегина