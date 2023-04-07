В России за сутки выявили 8 915 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 915 человек, госпитализированы 1 167 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 698 025 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 7 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 10 685 пациентов. Всего вылечившихся — 22 070 993 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 38 россиян. Всего от инфекции скончались 397 497 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко