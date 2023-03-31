В Татарстане прогнозируют рост заболеваемости ГЛПС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Татарстане ожидается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— Впереди у нас сезон клещевых инфекций, природно-очаговых инфекций, ГЛПС. Эта инфекция очень актуальна для нас, для нашего региона. Мы по итогам 2022 года на третьем месте среди субъектов Приволжского федерального округа по заболеваемости и как раз находимся на пике заболеваемости, так как ГЛПС имеет цикличность три-четыре года. И вот прошлый год и, по прогнозам, этот год мы будем находиться на пике заболеваемости по ГЛПС, то есть ожидается рост числа заболевших, учитывая, что, по прогнозу, ожидается и рост численности грызунов, — объяснила она.

Любовь Авдонина напомнила, что грызуны — носители вируса. Соответственно, чем их больше, тем выше вероятность контакта с ними, а следовательно, и заражения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острое вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание. В европейской части России заболеваемость ГЛПС регистрируется с марта, пика достигает в ноябре-декабре.

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Татьяна Демина