В Казани снова ограничат движение по улице Шаляпина
В Казани временно ограничат движение по улице Шаляпина. Это связано со строительством водопровода для жилого комплекса, сообщает мэрия.
Полное перекрытие проезжей части возле здания №39 запланировано с 7 апреля до 6:00 10 апреля.
В последний раз движение на улице Шаляпина возле дома №39 ограничивали в Казани до 3 апреля. На участке также шли работы по строительству водопровода.
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