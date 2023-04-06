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В Казани снова ограничат движение по улице Шаляпина

22:45, 06.04.2023
В Казани снова ограничат движение по улице Шаляпина
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани временно ограничат движение по улице Шаляпина. Это связано со строительством водопровода для жилого комплекса, сообщает мэрия.

Полное перекрытие проезжей части возле здания №39 запланировано с 7 апреля до 6:00 10 апреля.

Фото: realnoevremya.ru

В последний раз движение на улице Шаляпина возле дома №39 ограничивали в Казани до 3 апреля. На участке также шли работы по строительству водопровода.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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