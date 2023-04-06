20 мая Сбер проведет юбилейный Зеленый Марафон в 60 городах России, в том числе и в Челнах

Фото: предоставлено Сбером

Зеленый Марафон Сбера в этом году состоится 20 мая и пройдет уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.



В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые — скандинавская ходьба на 4,2 км.

Во всех остальных городах предусмотрена дистанция 4,2 км и детский забег, а в некоторых из них участники также смогут пробежать 10 и 21,1 км. Помимо Москвы, Зеленый Марафон пройдет в Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске и Ярославле. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

По традиции забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зеленого Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зеленого Марафона.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Нашему Зеленому Марафону исполняется 10 лет. Мы запустили его в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке и всей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе. За эти годы частью спортивного, благотворительного и экологического праздника стали сотни тысяч россиян. В этом году мы проводим забег вместе с фондом «Вклад в будущее». На собранные средства мы высадим тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер. Я приглашаю всех — и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в Зеленом Марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая».



Первый Зеленый Марафон прошел 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона) и принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Событие было приурочено к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тысяч человек, еще 20 тысяч пришли их поддержать.

В 2013 году на старт общенационального забега вышло уже более 42 тысяч любителей и профессионалов, а общее число участников спортивного праздника достигло 76 тысяч. В 2014 году спортивный праздник Сбербанка, состоявшийся под девизом «Марафон твоих достижений», вышел на международный уровень: забег был организован не только в России, но и в Казахстане и Турции. Количество российских городов-участников выросло до 47. На старт марафона вышло свыше 52 тысяч человек, еще 38 тысяч стали болельщиками. В 2015 году число участников и гостей праздника достигло 105 тысяч человек, более 60 тысяч вышли на старт. Марафон вновь пробежали жители России, Турции и Казахстана.

Юбилейный, пятый Зелёеный Марафон в 2016 году объединил 45 городов России в 11 часовых поясах. К спортивному празднику впервые присоединились коллеги из Республики Беларусь. Кроме того, Зеленый Марафон установил рекорд России как спортивно-массовое мероприятие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня.

В Зеленом Марафоне в 2017 году приняли участие жители 54 городов России, а также Казахстана, Республики Беларусь и впервые Индии. Другим нововведением стала возможность выбрать длину забега. На марафоне стартовало более 65 тысяч человек. А проект в целом решал важные социальные задачи: впервые в рамках марафона был организован сбор средств на благотворительные нужды, все средства были перечислены в Фонд помощи детям. Марафон-2017 собрал 50 млн рублей.

В 2018 году по итогам забега удалось собрать еще больше средств — 53 млн рублей. Одновременно дистанции марафона преодолевали уже в 56 городах России — от Калининграда до Владивостока, а также в Казахстане и Республике Беларусь. На праздник пришло более 160 тысяч человек. В 2019 году Зеленый Марафон стал частью городских праздников, приуроченных ко Дню защиты детей. На старт дистанций — 4,2, 10 и 42,2 км — в 60 городах России, восьми городах Казахстана и Республики Беларусь вышло более 150 тысяч человек. В 2021 году банк отметил свое 180-летие. Цель Зеленого Марафона в юбилейный год банка — привлечь внимание к проблеме и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Среди 92 тысяч участников в 180 городах России были не только любители, но и профессиональные спортсмены, а также блогеры, государственные деятели, представители городских администраций.

Возрастное ограничение: 6+