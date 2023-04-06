Совкомбанк подвел итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей в коворкинге: 97% руководителей отметили положительный эффект

Группа «Совкомбанк» оценила продуктивность сотрудников, посетивших коворкинг с укороченной рабочей неделей. Согласно результатам исследования, 97% руководителей бизнес-направлений отмечают положительный эффект, а именно рост производительности и вовлеченности. Количество кросс-функциональных команд для реализации новых проектов выросло на 44% по сравнению с 2022 годом.

Банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии», позднее рабочее пространство было организовано в Сочи и масштабировано на все дочерние компании Совкомбанка. Теперь посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник группы.

Анализ эффективности проходил в несколько этапов и показал, что за неделю, проведенную в коворкинге по графику 4х3, 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, а 20% — ее перевыполнили. Только 4% участников эксперимента не смогли справиться с поставленными задачами. При этом руководители подразделений заметили, что новый формат подходит не для всех и содержит много отвлекающих факторов, что мешает некоторым работникам концентрироваться на их задачах. По результатам опроса, проведенного среди руководителей, 84% респондентов отметили, что после командировки сотрудники стали более мотивированными и вовлеченными, а 97% опрошенных видят в целом положительный эффект от эксперимента.

В компании «Совкомбанк Технологии» также фиксируют прирост как в объеме, так и в качестве выполненных задач. Их количество увеличилось на 14%, а среди факторов, повлиявших на эффективность, сотрудники отмечают работу в коворкинге.

В 2022 году событие в целом стало резонансным как для рынка труда, так и для медиаполя — запуск коворкинга признан «Инфоповодом года» по мнению компании «Медиалогия».

Надия Имаметдинова, руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка, прокомментировала:

«Сотрудники тестировали новый формат в течение года, результаты такого социального эксперимента с уверенностью можно назвать удачными. Банк уже увеличил в три раза количество сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году, что позволит охватить 15% штата группы «Совкомбанк». Новый режим работы эффективен для большинства персонала и мотивирует их быть более включенными в рабочий процесс. Коворкинг благоприятно сказался на их результатах, увеличив продуктивность всего коллектива».

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