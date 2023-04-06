В Казани согласовывают пуск пригородных маршрутных автобусов до СНТ
В Казани согласовывают пуск пригородных маршрутных автобусов до садовых обществ, рассказали в мэрии города.
Как сообщили в Комитете по транспорту исполкома города, вопрос о запуске сезонных садоводческих маршрутов сейчас находится на согласовании.
В прошлом году работу сезонных садоводческих маршрутов возобновили с 15 апреля. В мэрии поручали рассматривать возможность запуска маршрутов раньше, чем обычно.
В 2021 году работа шести садоводческих маршрутов началась с 30 апреля. Ежедневно до дачных сообществ курсировали 13 автобусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым