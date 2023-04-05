«Татнефть» хочет приобрести 50% в топливной компании Турции

ПАО «Татнефть» намерено купить у турецкого холдинга Dogan Holding 50% акций в компании Aytemiz Akaryakıt. Об этом информирует зарубежный холдинг.

Сумма сделки составит $160 миллионов. Она будет закрыта после получения всех необходимых разрешений.

Фото: tatneft.ru

Dogan Holding — это одна из крупнейших холдинговых компаний в Турции. Она ведет свою деятельность в сфере СМИ и энергетики Турции. Холдинг держит контрольный пакет акций Dogan Media Holding, под эгидой которого печатаются национальные газеты Hurriyet, Posta, Radikal и Fanatik.

Накануне стало известно, что польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России. Как сообщил глава компании Даниель Обайтек, они расторгли соглашение с «Татнефтью».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов