ТАСС: в одном из зданий Минобороны России произошел пожар
В одном из зданий Минобороны России произошел пожар. Как пишет ТАСС, экстренные службы стягиваются к улице Знаменка в центре Москвы.
— По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже, — сказал собеседник агентства.
Информации о пострадавших пока нет. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
В октябре 2020 года в Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта». Площадь локализованного пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.
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