ТАСС: в одном из зданий Минобороны России произошел пожар

В одном из зданий Минобороны России произошел пожар. Как пишет ТАСС, экстренные службы стягиваются к улице Знаменка в центре Москвы.

— По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже, — сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших пока нет. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре 2020 года в Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта». Площадь локализованного пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.

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Айрат Назипов