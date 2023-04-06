Сегодня в Казани ожидается до +11 градусов

В четверг, 6 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +9 до +11 градусов. В целом в Татарстане температура воздуха составит от +9 до +14°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северный, северо-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут достигать 13 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, существенных осадков не ожидается. Ночью температуры составят от -2 до +3 градусов, днем — от +7 до +12°С.



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Татьяна Демина