В Казани задержан бизнесмен по делу о даче взятки новосибирскому экс-зампрокурора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани задержали предпринимателя и экс-депутата Михаила Колмогорова, объявленного в международный розыск в апреле 2022 года, сообщили ТАСС в экстренных службах в среду.



Колмогоров обвиняется во взятке бывшему зампрокурора Новосибирской области Андрею Турбину. После задержания его этапировали в Новосибирск.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина в начале декабря. СК считает, что в 2017—2018 годах Турбин при посредничестве Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и $1 тысячи от Колмогорова. За это Турбин должен был предоставить информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении знакомого предпринимателя и принять решения в его пользу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Колмогоров — бывший депутат города Куйбышева в Новосибирской области, занимал пост президента Новосибирской федерации кикбоксинга.

Суд над экс-замом прокурора Новосибирской области Андреем Турбиным начался в январе 2023 года. Следователи указывали, что за взятку в 3 млн рублей он был должен посодействовать с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК, предоставлять информацию о расследовании уголовного дела и вынести нужное решение в соответствии с процессуальными нормами. Обвиняемый вину признал.

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Маргарита Головатенко