В Казани каждый двадцатый работодатель увольнял сотрудников за публикации в соцсетях

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Каждый двадцатый работодатель в Казани хотя бы однажды увольнял сотрудников за публикации в интернете. Интернет-активность сотрудников, которая включает в себя посты, фотографии и видео, интересует работодателей в 21% компаний. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Исследование также показало, что в 6 из 10 организаций работодатель не проявляет интереса к соцсетям сотрудников.

Интересно, что активность соискателя в соцсетях нередко влияла на результаты трудоустройства. Так, 23% работодателей в Казани признались, что нередко отказывали потенциальным сотрудникам именно по этой причине. Еще 18% респондентов сообщили, что пока им не довелось отказывать соискателям из-за сомнительных публикаций в соцсетях, но тем не менее отслеживают интернет-активность сотрудников. 48% рекрутеров не проверяют соцсети потенциальных работников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также аналитики выяснили, что большинство казанцев понимают то, как их публикаций в соцсетях могут влиять на карьеру. 40% респондентов учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. Каждый четвертый выкладывает фото и делает записи без оглядки на рекрутеров. Еще 13% не переживают по этому поводу, 6% опрошенных рассказали, что и вовсе не задумывались об этом. 5% уверены, что работодатель навряд ли отправится смотреть их соцсети, 21% респондентов вообще не выкладывают в интернет информацию о своей личной жизни.

1 апреля в результате исследования SuperJob выяснилось, что 4 из 10 работодателей в Казани не придерживаются правил, которые накладывают ограничения на поведение сотрудников в соцсетях. Так, выяснилось, что в 28% компаний столицы Татарстана сегодня блокируют доступ в соцсети с рабочих мест. В основном запрет наложен на разглашение коммерческой тайны, распространение информации, порочащей работодателя, и неэтичное поведение в интернете.



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Антон Гаврилов