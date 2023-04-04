Сотрудники ГИБДД в Татарстане пересели на патрульные мотоциклы — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции начали нести службу на патрульных мотоциклах. Сейчас в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске на мотоциклах работают 24 сотрудника ДПС, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как говорят инспекторы, на этом виде транспорта гораздо удобнее патрулировать и ловить нарушителей. Бывали случаи, когда мотоциклисты пытались скрыться от ДПС, но все попытки были безуспешными, подчеркивают в ГИБДД.

— Основные нарушения: езда на мототранспорте без водительского удостоверения, без регистрационных знаков и без мотошлема, — сообщил старший инспектор ДПС отдельного спецбатальона ГИБДД МВД по Татарстану Риман Ганеев.

За прошедший год в столице Татарстана произошло 43 ДТП с участием мотоциклистов. В 2021-м было 63 аварий. При этом выросло количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Если в 2021 году погибли три человека, то в 2022-м — четыре.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов