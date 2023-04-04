Казанец перечислил мошенникам больше миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стал жертвой мошенников 67-летний житель Казани. Он перечислил им больше одного миллиона рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Несколько лет назад казанец уже пытался заработать на бирже, но потерпел неудачу. В марте этого года с потерпевшим связался незнакомец, который сообщил, что по сделанному ранее вложению за 5 лет «набежала» сумма в размере более 2 миллионов рублей, которые можно вывести. Но для этого необходимо оплатить страховую сумму и налог.

— Потерпевший оформил несколько кредитов на сумму более 1 миллиона рублей и предоставил звонившему удаленный доступ к своему банковскому приложению. Злоумышленник перевел имеющиеся денежные средства на неизвестные банковские карты. В течение трех недель мужчина ожидал перевода денежных средств, но никаких денег так и не поступило. Тогда потерпевший обратился в полицию, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража». Расследование продолжается.

На прошлой неделе 21-летняя жительница Казани перевела мошенникам 627 тысяч рублей — злоумышленники позвонили ей, представились сотрудниками банка и убедили, что неизвестные оформили на нее кредит. Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию.

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Айрат Назипов