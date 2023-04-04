Финляндия закрывает региональные отделения посольства в России

Министерство иностранных дел Финляндии закрыло консульские отделения по выдаче виз в двух российских городах, оставив возможность подавать документы только в Москве и Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня закрывается отделение в Петрозаводске, открытое в 1990 году, а до этого прекратило работу отделение в Мурманске. Оба находились в подчинении генерального консульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте МИД Финляндии.

«Временное закрытие означает приостановку работы отделения на неопределенный срок. По оценке Министерства иностранных дел, в обозримое время у Финляндии нет необходимости содержать отделение в Петрозаводске, так как в его основных функциях произошло существенное сокращение», говорится в сообщении МИД Финляндии.

В дальнейшем за вопросы, касающиеся въезда в Финляндию, будут отвечать посольство Финляндии в Москве и Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, отмечается в нем. Таким образом, подать документы на финскую туристическую визу будет можно только в двух городах.

Фото: flickr.com

С 30 сентября 2022 года власти Финляндии ограничили въезд граждан России с туристическими целями, а время выдачи виз увеличилось до полугода.

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Луиза Игнатьева