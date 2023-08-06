В Казани требуют приостановить эксплуатацию двух зданий на Космонавтов

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

Приостановить эксплуатацию зданий

Исполком Казани потребовал признать незаконной эксплуатацию двух зданий по ул. Космонавтов, 67. Иск был подан к собственнику сооружений индивидуальному предпринимателю Закирову Рафкату Закировичу прошлым летом, в мае этого — татарстанский арбитраж вынес по нему отказ, а сейчас суд в Самаре рассматривает апелляцию чиновников. Речь идет о двух объектах капитального строительства в Советском районе:

здания проходной с кадастровым номером 16:50:050152:2843, площадью 192,3 кв.м, назначение: нежилое, количество этажей — 2;

и производственного корпуса с кадастровым номером 16:50:0501522837, площадью 1816,5 кв.м, назначение: нежилое, количество этажей — 4, в том числе 1 подземный этаж.

Как указал исполком, в ходе проверки было установлено, что сооружения используют в нарушение градостроительного законодательства без полученных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Земля под зданиями площадью 1671 кв. м, как выяснилось, принадлежала Рафкату Закирову. На участке было два капитальных строения, металлический объект, а сама территория была огорожена, указали в суде чиновники. По их мнению, владелец недвижимости допустил «грубое нарушение требований законодательства», эксплуатируя здания без разрешительной документации, что «создает прямую угрозу безопасности, жизни и здоровью неопределенного круга лиц». Это и послужило причиной для обращения в суд.

Как указал исполком, в ходе проверки было установлено, что сооружения используют в нарушение градостроительного законодательства. Максим Кокунин/ realnoevremya.ru

Спорные здания были зарегистрированы семь лет назад

Как выяснилось в ходе процесса, участком Закиров владеет с апреля 2019 года, категория — бытовое обслуживание, деловое управление. А спорные здания принадлежат ему на праве собственности с ноября 2016 года.

Кроме того, оказалось, что разрешение на стройку проходной все же было выдано фирме Закирова «Элмис-Экс» еще в 2008 году. Хотя за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, как и на возведение второго здания компания не обращалась, говорится в материалах дела.

В марте 2021 года представитель владельца зданий запрашивал лишь разрешение на реконструкцию производственного корпуса на Космонавтов. Но специалисты Управления градостроительных разрешений Казани указали на недостающие документы, а именно: раздела, содержащего архитектурные решения; схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в соответствии с информацией и ограничениями, указанными в градостроительном плане земельного участка; проекта организации строительства; положительного заключения экспертизы проектной документации.

К тому же участок расположен в зоне ДЗ, где производственные здания не являются основным или вспомогательным видом разрешенного использования земли.



Участок в зоне ДЗ, где производственные здания не являются основным или вспомогательным видом разрешенного использования земли. скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

«Не представляют угрозы жизни и здоровью»

Со стороны Закирова было представлено экспертное заключение, которое подготовило ООО «Казанский инженерный проект». Согласно документу, спорные объекты находятся

в работоспособном состоянии, соответствуют основным градостроительным требованиям и противопожарным требованиям.

— Учитывая работоспособное состояние зданий, угроза жизни и здоровью сотрудников и иных третьих лиц отсутствует, — указали эксперты.

По делу была назначена экспертиза, провести которую поручили экспертам ООО «Проектный изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве». После исследования здания специалисты сообщили, что и производственный корпус, и проходная «в полной мере отвечают градостроительным требованиям, строительным нормам и правилам, требованиям санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности». И оба сооружения «не представляют угрозы жизни и здоровью находящимся в них лицам».

Поскольку исполком Казани не представил суду доказательств, подтверждающих опасность деятельности спорных объектов и возможности причинения вреда в будущем, ему было отказано в иске. Чиновники уже обжаловали это решение, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре рассмотрит жалобу на новой неделе.



Чиновники уже обжаловали это решение, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре рассмотрит жалобу на новой неделе. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По данным «СПАРК-Интерфакс», Закиров был руководителем и совладельцем ряда микропредприятий, некоторые из которых были зарегистрированы на ул. Космонавтов, 67. Это ООО «Космокапитал» и ООО «Космонавтов-Рент», которые специализируются на аренде и управлении недвижимостью, а также ООО «Элмис Экс» и ООО «Элмис-Экс», основной вид деятельности которых — производство электромонтажных работ. Все фирмы на сегодня ликвидированы.



Василя Ширшова