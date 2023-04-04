Поток клиентов в татарстанские гостиницы вырос на 14,2%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В гостиницах, мотелях, хостелах и других организациях гостиничного типа Татарстана в январе — феврале 2023 года остановились 327,3 тысячи туристов. Это на 40,7 тысячи человек, или на 14,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Из 327,3 тысячи человек, остановившихся в татарстанских гостиницах в начале года, почти 164,4 тысячи пришлось на январь. Это на 2%, или почти на 3,3 тысячи, больше, чем за первый месяц 2022-го.

По количеству лиц, размещенных в гостиницах, Татарстан на первом месте в Приволжском федеральном округе. Следом идут Башкирия (202,2 тысячи человек) и Нижегородская область (178,35 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наименьшее число лиц за январь — февраль 2023 года в ПФО приняли гостиницы в Марий Эл (20,8 тысячи), Мордовии (25,3 тысячи) и Ульяновской области (42,2 тысячи).

Согласно данным официальной статистики, в Татарстане за первые два месяца 2023 года побывали 526 576 туристов. Это на 42,8% больше, чем за январь — февраль прошлого года.

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Татьяна Демина