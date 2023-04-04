В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России

Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось ранее, рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).



По словам парламентария, на позиции полного запрета вейпов в России призывал остаться спикер Думы Вячеслав Володин. Соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов, сообщает «РИА Новости».

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве рассмотрят вопрос о запрете вейпов в стране и, исходя из этого, сформируют позицию по этому вопросу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил его поддержать запрет электронных сигарет и подчеркнул, что такая позиция является общей в ходе ежегодного отчета об итогах работы правительства. По мнению Володина, детей «нужно спасать» от вейпов.

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Маргарита Головатенко