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СК начал проверку после смерти начальника ГАИ Нурлата — он проработал меньше года

09:29, 04.04.2023
СК начал проверку после смерти начальника ГАИ Нурлата — он проработал меньше года
Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Нурлате был найден мертвым начальник районного отдела ГАИ. Рядом с его телом лежал табельный пистолет. Причины ЧП выясняет Следком по Татарстану.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будут назначены необходимые экспертизы», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, не уточняя, возбуждено ли дело об убийстве либо доведении до самоубийства.

Отметим, что нового руководителя отдела ГАИ в Нурлате назначили менее года назад — в июне 2022-го. Этот пост занял капитан полиции Денис Агеев, ранее служивший заместителем командира второго взвода третьей роты отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по РТ.

Один из телеграм-каналов обнародовал версию, что причиной случившегося могли послужить подозрения в коррупции.

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