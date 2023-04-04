В Роспотребнадзоре рассказали о пользе шампиньонов

Шампиньоны богаты витаминами — в них входят ретинол, витамины групп В, D и E и аскорбиновая кислота. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора, передают «Известия Мордовии».

100 граммов шампиньонов содержат около 4 граммов белка, 1 грамма жира и 0,1 грамма углеводов. Пищевая ценность порции грибов составляет 27 килокалорий.

При этом, эксперты отмечают, что в шампиньонах содержится хитин, который трудно переваривается организмом. Однако хитин способствует всасыванию жиров, из-за чего уменьшается риск развития атеросклероза.

Давать эти грибы в употребление детям до 5 лет не стоит, так как их пищеварительная система недостаточно сформирована. Также шампиньоны противопоказаны людям с панкреатитом, гастритом, заболеваниями печени и аллергией на белок.

Напомним, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт клиники «Атлас» Ольга Александрова дала советы, как поддержать здоровье весной. По ее словам, следует больше гулять на свежем воздухе и солнце, чаще есть овощи и не злоупотреблять биологически активными добавками.

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Елизавета Пуншева