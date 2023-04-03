Казанская консерватория купила iPad Pro и iPhone 14 на внебюджетные деньги

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ФГБОУ «Казанская государственная консерватория имени Н.И.Жиганова» сообщила «Реальному времени», что iPad Pro и iPhone 14, о которых шла речь в обзоре госзакупок, приобретены на внебюджетные средства.

Напомним, аналитическая служба «Реального времени» изучила, какие закупки с 21 марта 2022 года по 21 февраля 2023 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещали татарстанские организации, работающие по 223-ФЗ и по 44-ФЗ.

В частности, издание писало, что, несмотря на санкции, не выходят из моды закупки техники фирмы Apple. Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан понадобился моноблок Apple iMac 24 за 180 тысяч рублей, а Казанской государственной консерватории — планшет Apple iPad Pro 2021 A2459 M1 8C со стилусом за 128,7 тысячи рублей и iPhone 14 Plus за 94,3 тысячи рублей. Золотой iPhone 13 Pro за 100 тысяч хотел заказать себе «Татарский государственный театр имени Галиасгара Камала», но 20 декабря прошлого года отменил закупку.



Эксперты, опрошенные «Реальным временем», сочли, что в условиях дефицита бюджета «каждую копейку надо беречь». Но в консерватории подчеркнули, что средства были не из бюджета.



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Интернет-издание "Реальное время"