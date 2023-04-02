В Подмосковье у магазина взорвалась граната — возбуждено уголовное дело

В деревне Кашино Московской области около магазина взорвалась граната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В результате происшествия урон был нанесен зданию и автомобилю.

— В деревне Кашино в Московской области взорвалась граната около магазина, в результате происшествия выбиты стекла здания, а также поврежден автомобиль, который стоял рядом на парковке, — сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МВД России по Московской области, в результате задержали местного жителя 1989 года рождения. В содеянном он сознался. Из-за произошедшего возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. В результате инцидента никто не пострадал.

24 марта сообщалось, что возле проходной ТЭЦ-20 на улице Вавилова в Москве обнаружили неизвестный предмет, внешне похожий на мину. Позднее в пресс-службе ГУ МВД пояснили, что находкой являлась учебная граната.

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Антон Гаврилов